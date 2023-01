Perú | Bus interprovincial cae a un abismo y deja más de 20 muertos en Piura

Antes de que los restos de la DJ Valentina Trespalacios fueran hallados el domingo en una maleta tirada en un contenedor de basura en Bogotá, Colombia, la joven de 21 años envió un mensaje de que estaba en peligro a través de la plataforma “InDrive”.

Así lo reveló un conductor de esa aplicación que transportó a Trespalacios y a su entonces pareja John Nelson Poulos, de 35 años y de origen estadounidense.

Según el relato del conductor, la pareja, que se dirigía a una discoteca de la ciudad, se retractó inmediatamente de haber enviado el mensaje.

«Los dos estaban tomados y cuando ella se monta pega un grito y me dice: ‘ay, por qué escribí esto’ y miro en el soporte de inDrive que escribió, ‘¡ayuda, estoy en peligro!’. Yo la miro y le digo ‘¿estás bien?’ y ella empieza a manotear mientras el ‘man’ se sube al carro”, reveló el conductor que no quiso revelar su identidad. No está clara la fecha y la hora exacta del intercambio.

Poulos fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumén, en Panamá, este martes, cuando intentaba huir a Estambul, Turquía. Es el principal sospechoso del asesinato de la DJ.

El miércoles fue extraditado a Colombia para enfrentar los cargos de feminicidio agravado en concurso con ocultamiento, alteración y destrucción de elemento probatorio que fueron presentados en su contra.

