Niño de 10 años termina detenido por amenazar con realizar un tiroteo masivo

Imagen de referencia

Desafortunadamente, son millones las familias que a diario viven un verdadero periplo para poder sobrevivir. Las tasas de desempleo son altas, algunos cuentan con trabajos mal remunerados mientras que muchos otros simplemente ya no saben qué hacer para que el dinero les alcance.

Ante estas complicadas situaciones, hay quienes se ven obligados a empeñar o vender las pertenencias más valiosas o significativas con las que cuentan y que en ocasiones, estas tienen un valor sentimental que difícilmente podrán recuperarse.

Sobre el tema, hay una situación con una adolescente de 17 años que vive en Argentina y quien ha dado gran ejemplo de amor hacia los suyos al sacrificar algo que era sumamente valioso para ella con tal de que sus hermanos tengan qué comer.

La adolescente en cuestión se llama Emilse García y según medios locales, ella es la mayor de 5 hermanas y junto con su madre Zulma, son quienes sacan adelante a su familia. Lamentablemente, atraviesan por una situación económica complicada, por lo que para obtener un poco de dinero ha decidido vender el vestido que usó para sus XV Años y que su abuela le regaló.

La adolescente recurrió a Marketplace de Facebook para poner a la venta el vestido de sus XV Años, escribiendo en su publicación lo siguiente: “Estoy muy desesperada, tengo 5 hermanitas. Mi padrastro no nos pasa plata y tienen hambre. Necesito ayudar a mi mamá porque es mamá y papá a la vez”.

Además, la joven explicó que su abuela se lo hizo pues comprarse uno era imposible; además solo estaba pidiendo por él el equivalente a unos $16 dólares.

“Ese vestido no tiene precio porque lo hizo mi mamá. Es más el valor sentimental que el valor material. Ella ve las cosas como están en la casa, porque yo a veces junto cobre y me llegan todas las boletas de luz, gas e internet”, declaró la madre de Emilse, quien espera que algo pase o alguien los ayude para que su hija no tenga que deshacerse de un objeto sumamente especial.