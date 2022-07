Mujer mutila genitales y decapita a su novio; estaba drogada

El llanto no pudo contenerlo y es que una balacera le cambió su mundo por completo.

Esa sonrisa de su niña se ha ido para siempre y la impotencia que le ha invadido su ser no la deja en paz. Su sed de justicia es lo único que por ahora le da propósito a su vida.

Kristena Watters compartió sus sentimientos durante un desgarrador relato de la noche en que ella y su hijosquedaron en medio de una balacera que iba alterar su vida.

La familia de la niña Khamani Rice, de 5 años, quien murió en un tiroteo que se desató desde un auto en movimiento este fin de semana en el área de Greenspoint, hizo un llamado a la comunidad para que provean información sobre el responsable del homicidio.

Khamaya’s mother Kristena Watters encourages the public to help catch her daughter’s killer(s). 2/2 pic.twitter.com/GtkJ730Eua