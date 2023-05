Mueren 7 personas atropelladas cerca de refugio para inmigrantes en Brownsville, Texas

Siete personas pierden la vida y seis más resultan heridas luego de que un hombre a bordo de su automóvil atropellara a un grupo de personas que se encontraban en una parada de autobús en Brownsville, Texas.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una camioneta embiste a un grupo de personas que se encontraban en su mayoría sentadas sobre la banqueta en espera del paso de un autobús.

De acuerdo con reportes de la policía, el incidente ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana de este domingo 7 de mayo cerca de un centro para inmigrantes y personas sin hogar Bishop Enrique San Pedro Ozanam, en el cruce de Minnesota Road y Austin Road.

“Recibimos una llamada sobre las 8:30 am sobre un accidente”, señaló Martín Sandoval, teniente de la policía de Brownsville a través de la página oficial de Facebook.

Breaking News: Police in Brownsville, Texas say seven people are dead and at least six are injured after they were struck by a vehicle while waiting at a city bus stop. #texas #brownsville #migrants pic.twitter.com/hJzL1gbPLg