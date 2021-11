Menor que disputaba un partido de fútbol se despide de sus padres con un beso tras ser ultimados por pandilleros

La historia contada en TikTok por una usuaria de Wickenburg, Arizona, llamada Hailey Custer, se ha vuelto viral y ha sido replicada incluso por medios internacionales ya que pareciera haber sido sacada de una telenovela o película de ficción.

Según informa Daily Mail, Custer, de 28 años, fue víctima de la peor de las traiciones: su esposo le fue infiel con su mejor amiga y ambos tuvieron un hijo.

Durante muchos años, Hailey pensó que tenía el matrimonio perfecto al lado de Travis Bowling, de 36 años, con quien tuvo 4 hijos.

Pero dicha idea se desmoronó al momento en el que su mejor amiga (cuya identidad prefirió no revelar) iba a dar a luz a un bebé del cual, ella siempre le dijo que era producto de una aventura y por ende, lo criaría ella sola.

Hailey siempre estuvo al lado de su amiga durante el embarazo e incluso el día del parto, en donde ella ingresó al quirófano para ayudarla en la llegada de su bebé; sin jamás imaginarse lo que descubriría ese mismo día.

Resulta ser que al recibir al bebé de su amiga, se percató que el recién nacido tenía un defecto congénito en su cuello, justamente igual al que tenía su esposo Travis.

Esto provocó que Custer hiciera todo tipo de conjeturas y las sospechas de infidelidad llegaron a su mente, así que sin pensarlo, afrontó a su marido, quien terminó confesándole que efectivamente, le había sido infiel con su mejor amiga y que él era el padre del bebé. Y no solo eso, terminó por decirle que la había engañado hasta con otras 30 mujeres a lo largo de su matrimonio.

Una vida de adicciones

Custer vivió en sus años de juventud muchos problemas por su adicción a las drogas, la cual superó luego de quedar embarazada por primera vez. Ella quería hacer lo mismo con su amiga, pues tenía los mismos problemas.

Así que decidió acompañarla durante todo el embarazo, llevándola a sus citas médicas, y aunque en algún momento notó cierta cercanía entre ella y su esposo, nunca pensó que estaba siendo engañada por ellos.

“Estoy muy familiarizada con [el defecto hereditario] porque mi hijo mayor lo tiene, es un trozo adicional de cartílago que crece en el costado de su cuello”, explicó su transmisión en TikTok.

Pese a todo, Custer le dio asilo a su amiga y a su bebé en su propia casa, pues sabía que no tenían a dónde ir. “Seguí pensando en mis hijos, al final del día es su hermano de sangre y no voy a ser yo quien cause daño a ese niño”, agregó.

Luego de enfrentar a ambos, la mujer corrió a su esposo de su casa, quien también cayó nuevamente en problemas de adicciones, a tal grado que en sus regresos, agredió física y sexualmente a ambas mujeres.

Finalmente, la mujer indicó que luego de lo ocurrido, ambas siguen siendo amigas ya que aseguró haberla perdonado de corazón. De igual modo, indicó llevarse bien con su exmarido pues tienen hijos en común y lo hace por el bien de ellos

“No hay odio en mi corazón por ninguna de las partes. Mi exmarido y yo tenemos 3 hijos juntos, así que tengo que ser padre de familia con él. Y al final del día, la hija de mi ahora ex mejor amiga es la hermana de mis hijos. Así que no guardo ningún odio en mi corazón”, sentenció Custer.