Mata a su prometida con un hacha días antes de la boda

El mandatario de Rusia Vladímir Putin, informó, este viernes, que las relaciones entre Rusia y EUA han llegado a su punto más bajo.

Según la publicación que realizó la cadena televisiva NBC News, quien obtuvo la exclusiva del presidente ruso manifestando como se encuentra las relaciones entre ambas naciones.

“Se ha deteriorado hasta su punto más bajo de los últimos años”, sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar causando especulaciones de todo tipo.

Las expresiones del presidente de Rusia entran en tensión, calificando a Joe Biden como un político de carrera y que no ha habido ningún movimiento impulsivo de parte del presidente “estadounidense en funciones”.

The Washington Post publicó un artículo donde Joe Biden afirma que busca una relación estable con Rusia, aunque al mismo tiempo aseguró que no dudará en responder ante posibles acciones no convenientes de parte de Rusia para su país.

Se espera que el próximo miércoles en Ginebra, se reúnan ambos mandatarios.