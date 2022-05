Más de 200 casos confirmados de viruela del mono en el mundo

A través de las redes sociales, se ha difundido la última conversación que sostuvo Salvador Ramos, el autor de la matanza en una escuela en Uvalde, Texas.

El joven de 18 años compartió una fotografía de dos rifles y etiquetó a la usuaria @epnupues, aunque él no la conocía personalmente.

La conversación empezó después de que Ramos etiquetó a la mujer desconocida en una foto de sus armas.

Ramos le preguntó a ella que si pensaba de dar publicidad a las armas. “¿Qué? ¿Qué tienen que ver tus armas conmigo?” le preguntó ella. “Solo quise etiquetarte”, dijo Ramos.

Ella le dijo de nuevo que por qué la ha etiquetado. Él respondió que porque quiso y que debería de estar agradecida. Ella insistió en que no y le dijo que le da miedo. “Casi no te conozco y me etiquetas con armas”.

Al día siguiente, Ramos volvió a contactarse con la joven de Instagram por mensaje privado.

“Voy a hacerlo”, le dijo Ramos a la mujer que casi no conocía. Ella preguntó qué va a hacer. Y le dio los buenos días. Él respondió que se lo dirá a las 11 de la mañana. Que le mandará un mensaje al que debe responder. Esto último se lo escribió en mayúsculas. Le dijo que tiene “un pequeño secreto” para ella.