Mamá, de 22 años, ‘deja morir a su bebé’ tras abandonarla durante 5 horas en el auto

Los operadores del teléfono de emergencia 911 recibieron una extraña llamada el sábado por la noche, nadie supo identificar de qué se trataba, por lo se intentó contactar al número, así como enviar mensajes, pero no hubo respuesta.

Debido a la intriga, se rastreó el teléfono del cual se originó la llamada y la Oficina del Sheriff del condado de San Luis Obispo, en California envió a patrulla a verificar.

The San Luis Obispo County Sheriff's Office believes it was a little Capuchin monkey that called 911 from a California zoo last Saturday night. https://t.co/dwZu9xLUhj pic.twitter.com/VQvRK4jTd6