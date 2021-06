Madre y 7 tíos mueren de COVID-19 tras realizar fiesta de 15 años en Argentina

El pasado jueves en la madrugada se vivió un dramático momento en un edificio residencial en Miami que se derrumbó y dejó al menos nueve muertos y más de 150 desparecidos.

Se trata de un condominio de doce plantas en Surfside, entre las calles 88 y Collins Avenue. Allí los bomberos llevan adelante desde hace varias horas una imponente operación de búsqueda y rescate. En ese lugar se encontraban Gimena Accardi y Nico Vázquez, quienes sobrevivieron de milagro.

Horas después de lo sucedido, en un audio que el actor y productor envió a sus conocidos, contó: “No entendíamos qué pasaba. Si era un tornado, un ataque, lo más parecido a lo que es una película… el estruendo, no lo habíamos escuchado nunca en nuestras vidas, era como en las películas, como si fuera una especie de terremoto, de ataque, de… no sé. Lo que ven en las imágenes. En ese momento no éramos conscientes de lo que estaba pasando, sí teníamos una nube de polvo tan grande, junto con el ruido, que no nos podíamos ver. Estábamos uno al lado del otro y no nos podíamos ver”.

Y este domingo, su pareja Gimena Accardi publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que describe lo que pasó después del trágico episodio. “7 horas después del derrumbe, mientras hacíamos llamados desde el lobby de un hotel, me saqué esta foto. La cinta verde significa ‘sobreviviente con urgencia menor’ de esa forma clasifican a los heridos”, escribió la actriz.

“La cinta blanca es la del hospital, fui la primera en llegar, me llevó Nicolás (Vázquez) temblando mientras manejaba el auto que nos prestó @jumproduccion. Y mis borcegos cubiertos de polvo. Este posteo es sólo para agradecer la cantidad de personas que nos escribieron para ayudar, para ofrecernos casa, comida, dinero, ropa, contención, abrazos y mate” (SIC), continuó en el texto que acompañó con la imagen de su brazo derecho con las cintas mencionadas.

Luego realizó siguió con los agradecimientos las personas que desde el primer momento ayudaron a la pareja. “Gracias @marger y @leonardorocco1 por traernos el primer plato de comida, bombachas y calzones para poder bañarnos y quitarnos el polvo. Gracias @stefroitman por armar un carry on con unas mudas de ropa y traérnoslo. Gracias María Polo por moverte tan rápido para conseguirnos un lugar. Gracias Florencia Fontes por prestarnos tu hotel para pasar las primeras horas y darnos café caliente con tanto amor. Gracias al consul argentino Leandro Fernández Suarez por darnos el primer abrazo y por ponerse a disposición inmediatamente con calidez y empatía junto a su equipo Jimena, Alicia y Matias”, (SIC).

“Agradezco estar vivos, se que un batallón de ángeles nos protegieron porque no era nuestro momento, todavía nos queda mucho por hacer en este plano. Gracias a ustedes por los mensajes amorosos. Estamos como se puede estar en una situación así. Ya estaremos bien y seguiremos honrando la vida como siempre, sólo que ahora podemos contar un milagro en primera persona. Volvimos a nacer. Todo nuestro amor y fuerzas a los familiares de las víctimas fatales, los abrazamos con el alma”, concluyó.

Este mensaje se suma a lo que tanto Accardi y Vázquez habían publicado ese mismo jueves por la tarde. “Gracias a todas las personas que se acercan a dar una mano, gracias de corazón, realmente tenemos los teléfonos colapsados y sin batería. Andamos con lo puesto dando gracias al universo por este milagro. Rezamos por las víctimas y sus familiares, y agradecemos públicamente al consulado argentino Leandro Fernández Suárez (y su equipo) por ser tan humano y darnos el primer abrazo”. Rezaba el comunicado replicaron ambos en sus respectivas redes sociales.