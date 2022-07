Madre latina mata a sus tres hijos y se suicida en su hogar que funcionaba como guardería en Connecticut

Sonia Loja, madre hispana de 36 años, se quitó la vida después de matar a sus tres hijos en su hogar en la localidad Danbury en Connecticut, según las autoridades.

Según vecinos, Loja dirigía una guardería ilegal en esa misma casa y les dijo a sus cliente que no iba a poder cuidar a sus hijos el miércoles, horas antes del asesinato-suicidio.

Conn. mom Sonia Loja — who killed her — kids ran daycare out of her house https://t.co/Kq3FHAV0i8 pic.twitter.com/UEYhvEL3Ix — New York Post Metro (@nypmetro) July 28, 2022

“Ayer por la mañana, justo antes de las 10, un tipo vino a dejar a su hijo y ella llegó a la puerta y dijo: ‘No, lo siento, no puedo verlo hoy’”, comentó el vecino Elvis Espinal ayer al New York Post. “Había llamado a todos los demás padres de los niños que ella cuidaba (…) para decirles que no vinieran ese día”.

Aproximadamente a las 6:33 p.m. del miércoles, los oficiales respondieron para verificar una llamada de bienestar en 10 Whaley St. La persona que llamó era Pedro Panjón, esposo de Loja y padre de los niños, quien estaba angustiado y llorando, según la policía local.

Al parecer Panjón entró a la residencia antes de que llegara la policía y se desmayó al encontrar la tragedia familiar del triple homicidio y suicidio. “Entró y como un par de minutos después salió y llamó al 911 y simplemente se desmayó”, dijo el vecino Espinal, y agregó que Loja nunca mostró signos de angustia emocional.

Al arribar, los agentes en la residencia unifamiliar y descubrieron a tres personas fallecidas, todos menos de edad entre 5 y 12 años de edad. Mientras realizaban una revisión adicional de las instalaciones, encontraron a una mujer fallecida en un cobertizo en el patio trasero.

Ayer las víctimas menores fueron identificadas como Junior (12), Joselyn (10) y Jonael (5), todos de apellido Panjón. “En espera de una autopsia oficial, los hallazgos preliminares indican que Loja estranguló a sus tres hijos antes de suicidarse”, dijo la policía de Danbury en un comunicado. Panjón no ha hecho comentarios públicos sobre la posible causa de las acciones de su esposa.