Líder de republicanos en la Cámara, Kevin McCarthy, anticipa posible acuerdo hoy sobre el tope de la deuda

¿Quién ha dicho que solo los perros son los «mejores amigos del hombre»? La historia de Hiroyuki Arakawa, un buzo de 79 años de edad, y «Yoriko», un pez napoleón, es la prueba que la amistad también puede surgir entre los humanos y los seres acuáticos… o, al menos, algunos de ellos.

La historia fue dada a conocer por medios internacionales luego que se viralizará en redes sociales un video de Arakawa alimentando a un pez napoleón conviviendo a su lado con perfecta normalidad. Tras viralizarse el video, medios internacionales señalaron que la historia de esta amistad va más allá de un encuentro fortuito.

En realidad, Arakawa lleva 30 años visitando con frecuencia a Yoriko, a quien alimenta y cuida de la pez napoleón. Este tipo de pez, de nombre científico «Semicossyphus reticulatus», vive en las aguas de Japón y otras zonas del continente asiático como Corea del Sur y China.

Curiosamente, según portales científicos y dedicados al estudio zoológico, este tipo de pez tiene la peculiaridad que las hembras, al alcanzar los 10 años de vida, se transforman en machos. Pueden alcanzar hasta un metro de longitud y llegar a pesar14 o 15 kilogramos.

«Si miras de cerca desde el frente, parece que tiene un rostro humano. Yo diría que nos entendemos. Creo que cualquiera puede llamar la atención de un animal alimentándolo, pero tocarlo o interactuar con él es más difícil de lograr. No estoy seguro de si es la naturaleza de los kobudai o no, pero probablemente se deba a que hay un sentido de confianza entre nosotros», dijo Arakawa al ser entrevistado por medios internacionales.

El video que se ha viralizado en redes muestra cómo el buzo se toma el tiempo para alimentar a Yoriko, quien pareciera tener un gesto de agradecimiento con él e, incluso, simulando un contacto que se asemeja a un beso o un gesto de cariño o empatía.

Semicossyphus reticulatus,



