Le corta los genitales a su hijastro con tijeras porque quería una niña

Foto: Cortesía

Una mujer pasó los últimos 2 años en coma a causa de una agresión; sin embargo, ni bien despertó, llamó a la policía y acusó a su hermano de haberla dejado en ese estado.

El caso ocurrió en Virginia occidental y se volvió viral en Facebook; la mujer fue golpeada en la cabeza con un objeto cortante en junio.

Los detectives, que no habían identificado al atacante, se sorprendieron al conocer que la fémina había despertado la semana pasada en un centro de cuidados en el condado de Wetzel; fue entonces que Wanda “N” reveló quién era su agresor.

El alguacil del Condado de Jackson, Ross Mellenger, recordó que cuando llegaron a la casa ubicada en Cottageville, pensaron que a Wanda le había pasado lo peor; “cuando llegamos ahí para ser honestos, pensamos que estaba muerta”, declaró.

Aunque se abrió una investigación, los policías no lograron encontrar a un sospechoso; señalaron que tenían “una idea” de lo que pudo suceder, pero sin suficientes pruebas.

“El problema era que no teníamos nada con lo que continuar, no hubo testigos presenciales, nadie vivía en la casa ni imágenes de vigilancia ni registros de los teléfonos celulares; prácticamente no había nada para avanzar”, señaló la autoridad policial.