Las últimas tormentas pasan por España sin causar más víctimas

La entidad indicó en su cuenta de la red social X que el juez acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó la medida cautelar contra nueve reos por su presunta participación en el hecho que tuvo lugar en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande de Ecuador, en la ciudad de Guayaquil (suroeste).

«Los procesados fueron identificados como Álvaro A. E., Bryan S. R., Carlos R. V., Irwin C. M., Carlos M. F., Edgar B. V., Ronny U. M., Nelson C. P. y Darwin C. L.», detalló la Fiscalía, al tiempo que indicó que se «indaga la participación de otros reclusos» y que de ser el caso, «serán vinculados en los próximos días».

El Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, instancia que maneja las prisiones en Ecuador, confirmó el martes la cifra de fallecidos y heridos como resultado de «graves incidentes» en un pabellón de la Penitenciaría del Litoral, una de las cárceles más conflictivas del país.

Medios locales difundieron que el pabellón donde se produjo la riña entre internos alberga a miembros de nuevas bandas criminales.

Los enfrentamientos incluyeron detonaciones de armas de fuego, lo que llevó a las Fuerzas de Seguridad a incursionar en el penal para tomar el control de las instalaciones y activar un operativo de requisa a gran escala.

El SNAI indicó que la prisión ya se encontraba «bajo control absoluto» y que un contingente significativo de personal militar y policial fue desplegado para resguardar la seguridad, así como para evitar nuevos incidentes.

La Penitenciaría del Litoral ha sido escenario de constantes enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada ligados al narcotráfico que se disputan el control de los penales.

El evento más grave en esa prisión ocurrió en septiembre de 2021, cuando 119 reclusos fueron asesinados en la peor masacre carcelaria registrada en Ecuador.

Ecuador enfrenta desde febrero de 2021 una crisis carcelaria que han dejado más de 400 presos asesinados, según estadísticas oficiales.

Desde enero pasado, policías y militares custodian todas las cárceles ecuatorianas en el marco del «conflicto armado interno» declarado por el Gobierno contra el crimen organizado.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...