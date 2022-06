La OMS convoca a comisión de emergencia por expansión de la viruela del mono

“Estoy enojado esta mañana porque todo nuestro país está celebrando el peor pecado de la Biblia”, así inició su sermón el pastor haciendo referencia al Mes del Orgullo que reconoce a la comunidad LBGTQ cada mes de junio.

Enojado por las marchas y apoyo mostrado a la comunidad, Dillon Awes fue más allá e hizo un pedido: ejecutar a las personas homosexuales. Además, se animó a decir que las personas homosexuales son un peligro para la sociedad y que todos ellos son “pedófilos”.

“¿Cuál dice Dios que es la respuesta, es la solución, para el homosexual en 2022, aquí en el Nuevo Testamento, aquí en el Libro de Romanos? ¡Que son dignos de muerte! ¡Estas personas deberían ser condenadas a muerte!”, dijo en un tono muy molesto.

Los feligreses que lo escuchaban se contagiaron de la emoción de su pastor y aplaudieron sus palabras, incluso sonaron un poco más fuertes cuando mencionó la frase “pena de muerte”.

Y continuó: “Cada homosexual en nuestro país debería ser acusado de crimen por la abominación de la homosexualidad que tienen. Deberían ser condenados en un juicio legal. Deberían ser condenados a muerte”.

Además, dio a conocer cómo es que deberían de morir: “Deberían de estar alineados contra la pared y dispararles en la nuca. Eso es lo que Dios enseña”.

Las declaraciones del pastor texano llevaron a un grupo de personas a reunirse a las afueras de la iglesia para expresar su preocupación por el comentario de odio en contra de los homosexuales; otros más usaron las redes sociales para mostrar su inconformidad, mientras que otros decidieron ir con la policía local para pedir una sanción en contra de Dillon Awes.

Dillon Awes must be reported. He is the pastor of "Stedfast Baptist Church" 6900 Denton Hwy, Watauga, TX 76148, 682-253-4066.



Churches that preach hate and politics should NOT be tax exempt. Let the revolution commence because I am tired of people abusing God's name!!! .@IRS_CI https://t.co/7xqP5y83Fv