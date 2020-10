La mujer condenada por matar a una embarazada y sacarle el bebé que será la primera ejecutada federal en casi 70 años

El influencer ucraniano del fitness, Dmitriy Stuzhuk, quien ganó notoriedad al negar la existencia de la pandemia murió por coronavirus.

El popular bloguero contrajo el coronavirus durante un viaje que realizó junto a su familia a Turquía. Su cuadro se terminó complicando y no pudo resistir, confirmó su esposa y madre de tres hijos, la también influencer Sofía Stuzhuk.

Antes de su muerte, Stuzhuk escribió su última publicación de Instagram que tituló «Covid, día 8». La intención del seguimiento era alertar sobre la enfermedad ahora sí, a sus 1,1 millones de seguidores.

«Quiero compartir cómo me enfermé y lanzar una enérgica advertencia a todos: también pensé que no había covid y que todo esto es relativo. Hasta que enfermé. ¡La enfermedad covid-19 no es efímera! Es grave», reconoció el

hombre de 33 años.

Y reveló cómo fueron los primeros síntomas en su viaje a Turquía. «Me desperté en medio de la noche, porque mi cuello estaba hinchado y me costaba respirar», contó.

Y prosiguió con el relato: «Además, me dolía un poco el estómago. Al día siguiente, el tercero, empezó a aparecer tos, pero no había temperatura».

En un principio, el ucraniano pensó que su malestar tenía que ver con el cambio de clima o dieta rigurosa que lleva. Incluso culpó al aire acondicionado en su habitación de hotel, difunde RT.

Pero una vez de regreso a Ucrania, tras el consejo de sus allegados, se sometió a un examen médico y la prueba de Covid-19 que resultó positiva.

Luego de pasar un tiempo en el hospital y tras cuestionar la infraestructura del lugar y la falta de insumos, el bloguero optó por continuar su recuperación en su tratamiento en casa.

Pero su salud comenzó a deteriorarse rápidamente, los médicos no pudieron salvarlo y falleció, amplió el porta.

Con todo el dolor del mundo y ahora sola a cargo de tres pequeños hijos, su esposa Sofía anunció en las redes que el corazón de Dmitriy «se rindió».