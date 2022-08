Identifican los restos de dos niños hallados dentro de maletas en Nueva Zelanda

Si bien muchos tienen momentos difíciles con ellos, otros recuerdan los recuerdan con cariño, nos referimos a los maestros que son fundamentales en nuestra educación.

Para muestra este caso que inmediatamente dio la vuelta a las redes sociales, pues un grupo de alumnos para reconocer la dedicación y apoyo de su profesor, le regalaron un automóvil, ya que tardaba más de cuatro horas y media para llegar a la escuela una vez que se trasladaba en un scooter.

Julio Castro, originario de Perú, debía salir a las 4:30 a.m. de su domicilio para estar a tiempo en la YULA Boys High School de Los Ángeles, por lo que sus estudiantes decidieron recompensar su gran corazón, ya que sin importar la distancia, dedicaba el tiempo de su comida y una vez que terminaba sus clases a apoyar a quienes se le acercaban para recibir una asesoría.

“Se salta su hora de comer para atender a un alumno y se queda después de clase. También ayuda a estudiantes que no están en sus clases. Está muy, muy, muy dedicado a nuestro futuro“, dijo uno de los estudiantes.

@yulaboys math teacher Julio Castro was waking up at 4am and returning home after 930pm to teach in YULA. He had to take a bus and a scooter to work.

So the students raised $30,000 and bought their math teacher a @MazdaUSA 3 Hatchback.

Incredible! pic.twitter.com/oOp7i8Jj0d