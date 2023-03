FOTOS: Trump y Melania son captados en fiesta en Mar-a-Lago horas después de anuncio de acusación en su contra en Nueva York

Poco después de que se reportara la decisión de un gran jurado de Manhattan, Nueva York, de acusar al expresidente Donald Trump por un pago irregular a la actriz porno Stormy Daniels en el 2016, simpatizantes del republicano llegaron hasta la residencia de este en Mar-a-Lago para mostrarle su apoyo.

Cámaras de televisión captaron a los partidarios cerca de las rejas de la mansión en Palm Beach, Florida, anoche.

Algunos conductores tocaban la bocina en apoyo a los presentes.

“Esto lo va a poner a él en la oficina (presidencia), ahora mismo, así que dejen que lo arresten, él va a ganar”, indicó Kathy Clark, una de las manifestantes a Up North Live.

Al mismo tiempo, Trump y su esposa Melania fueron captados en una fiesta en Mar-a-Lago.

Reportes de prensa revelaron que el exmandatario será acusado criminalmente por el pago de $130,000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para que esta guardara silencio sobre una supuesta relación con el magnate en el periodo previo a las elecciones de 2016.

En una foto que circula en redes, se ve a Trump, vestido contraje y corbata, junto a Melania, que luce un vestido rojo.

La imagen de la pareja fue compartida inicialmente en Twitter por la comentarista conservadora Gina Loudon.

Beautiful evening here at the gorgeous Mar a Lago!



Our REAL First Couple enveloped in the love of their friends and most loyal!



(Sorry to disappoint, corporate media 😜. Actually not. Screw you! This is a happiness you will never know, sadly). pic.twitter.com/IFsFU41lAd