FOTOS | Padres celebran los cinco años de su hija vistiéndola como la muñeca de El Juego del Calamar

Según medios internacionales, un padre como su madre celebraron el cumpleaños número cinco de su hija vistiéndola como la muñeca de El Juego del Calamar.

El rostro de la menor de edad ha sido censurado con el objetivo de proteger su identidad, detalló este jueves, el medio de comunicación Prensa Libre.

En las imágenes que circula en redes sociales, se pueden observar varios elementos que son característicos de la serie publicada en Netflix.

Las críticas hacia los padres de familia no se han hecho esperar, pues supuestamente la muñeca es el personaje favorito de la niña en la violenta serie.

Los internautas indican que puede ser difícil pedirles a adolescentes que no vean ese tipo de contenido, debido a los pocos controles que se tiene con ellos; sin embargo, señalan que los niños no deben ser expuestos a ese tipo de contenido pues no tienen la capacidad de elegir lo que ven.

Netflix reveló recientemente que al menos 111 millones de personas suscritas a la plataforma han visto la serie en todo el planeta, lo cual la posiciona como una de las más exitosas que ha producido.