FOTOS | Llamaron a la policía tras macabra decoración por Halloween

Una macabra decoración de Halloween fue reportada a la policía por vecinos de Texas, Estados Unidos, país donde se toman muy en serio el festejo, sobre todo entre las zonas suburbanas.

Aunque en algunas casas van con lo básico como fantasmas, unas telarañas, un par de esqueletos, alguna bruja y, por supuesto, las indispensables calabazas iluminadas con velas, Steven Novak fue mucho más lejos al grado de que muchos creyeron que se trataba de una escena de crimen real.

La hiperrealista decoración de Halloween que Novak trabajó por casi cuatro años incluye un cuerpo que cuelga del tejado con un machete clavado en la nuca, otro cuerpo yace sobre las escaleras de la entrada con su cabeza aplastada por una caja fuerte, otro que fue herido de muerte con una sierra eléctrica; uno más empalado con la pata de un banco, además de restos humanos en carretilla y un cadáver mutilado dentro de una bolsa de basura, todo esto con excesivas cantidades de pintura roja que simula enormes charcos de sangre, hecha con jarabe de maíz y colorante rojo.

Tanto fue el realismo que Novak imprimió en su decoración que ha recibido en varias ocasiones a la policía por denuncias de personas que han visto todo.

Sin embargo el dueño de la terrorífica casa negó que hayan habido problemas con la policía por la decoración, he incluso han reconocido su trabajo artístico, asegura.

Solo he podido atender dos veces a la policía, aunque los vecinos me dicen que han venido muchas más -señala-. Pero nunca ha habido problemas. De hecho, los policías me dijeron que les parecía muy buena y que solo venían porque estaban obligados a hacerlo cada vez que había una denuncia”.

Esto ocurrió en 2020 y Steven Novak no se detuvo pues al volverse viral siguió publicando la ambientación que ahora llamó “La masacre en Dallas”.