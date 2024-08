FOTO | Encuentran a un recién nacido abandonado en una terminal de autobuses junto a una carta

En la ciudad de Potosí, Bolivia, un bebé recién nacido fue encontrado abandonado en la terminal de autobuses durante las primeras horas de la mañana, según informó el portal El Debate. Las autoridades están revisando las cámaras de seguridad de la terminal para intentar identificar a la madre, quien, en una situación de desesperación, tomó la decisión de dejar a su hijo.

El bebé estaba envuelto en mantas y fue dejado con una nota que decía: “Cuiden a mi bebé”. La portera de la terminal descubrió al recién nacido y notificó de inmediato a las autoridades.

El teniente coronel Víctor Hugo Patzi, comandante provincial del norte de Potosí, informó que el bebé fue trasladado al Hospital Daniel Bracamonte. Los médicos confirmaron que el recién nacido se encuentra en buen estado de salud, aunque permanece bajo observación para asegurar su bienestar.

En la nota dejada junto al bebé, la madre explicó que no podía hacerse cargo de su hijo debido a problemas económicos y a la falta de apoyo. “Por favor, cuiden bien a mi bebé, yo no puedo hacerlo por problemas económicos, no tengo los recursos necesarios y estoy sola”, escribió la madre.

