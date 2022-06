Fallece joven emprendedor en fatal accidente de tránsito en Nicaragua

Los asaltos a transeúntes están a la orden del día en Nueva York, como le ocurrió a una mujer en Brooklyn que caminaba por la banqueta cuando unos sujetos en moto le arrebataron la bolsa.

Debido a que la mujer se resistió a dejar sus pertenencias, los sujetos siguieron avanzando y tiraron al piso a la víctima, a quien arrastraron por la banqueta, hasta que sucumbió en su intento de recuperar su bolso.

El asalto quedó grabado por una cámara de videovigilancia y ahora el NYPD pide ayuda para localizar a los sospechosos del robo ocurrido el 12 de junio a las 9:20 p.m. en la calle 57 casi con la Octava avenida, en Brooklyn.

“Los sospechosos le quitaron a la fuerza el bolso a la mujer de 41 años”, dice el reporte.

🚨WANTED-ROBBERY: On 6/12/22 at approx. 9:20PM, vicinity 57 St & 8 Ave @NYPD66PCT Brooklyn. The suspects forcibly removed a 41 year-old female victim's purse. Any info call us at 800-577-TIPS or anonymously post a tip to https://t.co/TRPPY5zHV2 Reward up to $3,500 pic.twitter.com/9tktaHVn4V