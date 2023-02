Estados Unidos finaliza búsqueda de restos del globo derribado y concluye que el régimen chino lo utilizó para espiar

Dos pilotos de la Guardia Nacional de Tennessee murieron después de que su helicóptero Black Hawk se estrellara en una carretera de Alabama el miércoles por la tarde, dijeron las autoridades.

El accidente ocurrió en la autopista 53 cerca de la intersección de Burrell Road en el condado de Madison, cerca de la frontera entre Alabama y Tennessee, según la Agencia de Cumplimiento de la Ley de Alabama.

Los pilotos fueron identificados por la Guardia Nacional de Tennessee el jueves como el Suboficial 3 Daniel Wadham de Joelton, que tenía 15 años de servicio, y el Suboficial 3 Danny Randolph de Murfreesboro, que tenía 13 años de servicio.

Los soldados fueron asignados a la Compañía A, 1-230 Batallón de Helicópteros de Asalto, de la Base de la Guardia Nacional Aérea Berry Field de Nashville.

“Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de dos miembros de la Guardia Nacional de Tennessee, y nuestras oraciones están con sus familias durante esta tragedia desgarradora“. dijo el general Warner Ross, ayudante general de Tennesse.

“Pedimos a los habitantes de Tennessee que se unan a nosotros para apoyar a sus familias durante este tiempo de dolor impensable”, continuó.

