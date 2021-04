El mundo supera los 149 millones de personas contagiadas por COVID-19

Honduras.— La presentadora de noticias de Canal 11, Samantha Velásquez, fue contundente al responder una pregunta fuera de lugar a uno de sus seguidores.

La sección de preguntas y respuestas a través de la red social de Instagram, es una de las más utilizadas por la simpática presentadora del vecino país.

En ella responde con mucha sinceridad cada una de las interrogantes de sus seguidores, que se interesan por saber un poco más de la vida detrás de cámaras de la talentosa hondureña.

Recientemente, uno de sus seguidores hizo una pregunta totalmente fuera de contexto, y escribió “¿Cuándo volverá a grabar un video porno?”.

La comunicadora no dudo en reaccionar y ponerlo en su lugar, “le contestaré flamantemente caballero, para que despeje dudas y no haga el ridículo; la del video no era yo, es una colombiana”.

A su vez, expuso en su respuesta el usuario del sujeto, y le aconsejó dejarla de seguir si lo hacía para “satisfacer sus deseos carnales y enfermos”, ya que su contenido es totalmente diferente al de la colombiana.

Cabe señalar que en 2019, personas mal intencionadas filtraron un video de contenido pornográfico asegurando que la protagonista era Samantha Velásquez, sin embargo, era una joven colombiana llamada Galilea Cavana.

Ver Video: https://www.instagram.com/stories/samanthavelasquezhn/2561895234262821417/?hl=es-la

En ese tiempo, Samantha desmintió rotundamente el video, y escribió, “no es la primera vez que tratan de difamarme, de afectarme, de apagarme. Yo no nací para ser víctima, porque Dios me hizo fuerte, luchadora y aguerrida (…) Así que, si usted es uno de los que pasa tratando de desprestigiarme, siga intentándolo, porque hay Samantha para rato”, expresó la mujer en aquella ocasión.