El calor de Arizona amenaza la vida de las personas sin hogar

Desde hace tiempo es sabido que México enfrenta una gran problemática de desaparición de personas, pues el año pasado llegó a la cifra de 100,000 víctimas; también se conoce que en varias partes del país latinoamericano hay fosas clandestinas, por ello familiares de desaparecidos han formado colectivos de búsqueda, para con sus propias manos excavar la tierra y poder encontrarlos. Ahora uno de estos grupos creó la Barbie buscadora, una peculiar edición de la famosa muñeca para exponer lo que sucede y buscar fondos.

Delia Quiroa, integrante del Colectivo 10 de Marzo -la misma mujer que pidió un pacto con los cárteles del narcotráfico para poder seguir buscando- creó la muñeca inspirada en ella y las decenas de mujeres con las que comparte tan loable labor. La Barbie lleva mangas largas y una especie de turbante para protegerse del sol; su camiseta tiene estampada la foto de su familiar desaparecido (en este caso su hermano), además de pantalón de camuflaje.

En entrevista para Noticias Telemundo, Quiroa dijo que desde niña le gustó confeccionarle la ropa a sus muñecas, pero ahora que está el boom por el estreno de la película, quiere aprovechar para que los fabricantes de Barbie los volteen a ver y así puedan obtener recursos, pues la búsqueda de personas implica un gasto económico y de energía.

Presentamos a @Barbie Buscadora hecha por @C1003R



Hacemos un atento llamado a @Mattel solicitando un donativo e ir juntando para comprar dos camionetas para nuestras búsquedas y podemos emitir facturas deducibles #MargotRobbie @azucenau @betogarciac11 @programa_hoy pic.twitter.com/kt6BdA5G2I — Delia Quiroa (@DeliaQuiroa) July 18, 2023

Los medios de comunicación voltearon a verla después de que en redes sociales presentara el prototipo de su Barbie buscadora, en su publicación etiqueta a la empresa Mattel, a la protagonista de la película de la muñeca más famosa del mundo, Margot Robbie y a periodistas, a quienes pidió la difusión del video.

“Lamentablemente la mayoría de las madres del país no tiene apoyo del gobierno y eso que esto ya se encuentra en la ley y es un derecho; debería ser exigible a la autoridad. No es así, en especial los casos del fuero común no están recibiendo apoyo de la comisión de víctimas para pago de viáticos y hemos tenido muchos problemas en Tamaulipas y Jalisco”, dijo Delia al sitio La Silla Rota.

Cabe recordar que la mayor parte de las madres buscadoras ingresa en predios y terrenos de complicada orografía, en muchas ocasiones solas y sin respaldo de policías locales. Lugares donde las temperaturas son muy altas por encontrarse en el norte del país y donde, con sus propias herramientas, han encontrado decenas de fosas clandestinas, mismas que al reportar a la autoridad, esta carece de los elementos suficientes en materia forense para la intervención e identificación genética de restos óseos.

