Colapso de un edificio en Florida deja un muerto y diez personas lesionadas

El pasado 8 de junio una mujer argentina llamada Sandra Tolosa publicó en su perfil de Facebook la fotografía de un hombre al que se topó por la calle, sin imaginar que esta acción le cambiaría la vida al caballero.

Resulta ser que Sandra se topó en la calle con un hombre, el cual se encontraba sentado en la banqueta, cargando un bebé. Su nombre es Ángel Ariel Ustares y le contó que pedía limosna junto con su pequeña hija, ya que él y su esposa no tenían trabajo.

“Ángel y su familia están en la calle. Vi su currículum junto al bebito de 5 meses y le pregunté qué hacía. Llorando me contaba que es albañil y mecánico. No consigue trabajo. Quizás viralizando lo podamos ayudar. Me dijo que no quiere bajar los brazos por su hijo”, escribió Sandra en su post que rápidamente se volvió viral.

Fue a principios del mes de junio, en pleno invierno por aquel lado del hemisferio sur, cuando él y su esposa Lara se vieron en serios problemas económicos, lo cual complicaba su situación y la manutención de sus hijos, Catalina, de 3 años; y Bastián, de 5 meses.

Así que a estos padres no les quedó de otra más que salir a las calles a pedir dinero en el barrio de Palermo, una de las más ricas de Buenos Aires. Además, Ángel tuvo la idea de imprimir su CV para mostrárselo a todo aquel que le daba dinero.

Por fortuna, la publicación de Tolosa fue vista rápidamente por otra mujer de nombre Agustina Lemucchi, quien rápidamente salió a la calle a buscar a Ángel para poder apoyarlo a él y a su familia a través de una fundación.

Más personas se sumaron a ayudar a este hombre y a su familia, a quienes les regalaron un celular, alimentos, ropa, entre otras cosas. Incluso, les ayudaron a registrar al pequeño Bastian, ya que no lo habían hecho al no contar con el dinero para pagar el trámite.

Gracia a esto, la familia ha podido tener acceso a un par de ayudas gubernamentales, y lo mejor de todo, Ángel recibió varias ofertas de empleo y al parecer, una empresa automovilística lo ha contratado para trabajar de mecánico.

Además, gracias a la ayuda que recibió de la fundación y de otras personas que conocieron su historia, el hombre pudo pagar un mes más de alquiler, por lo que espera pagar la siguiente vez con su primer salario.