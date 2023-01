Cinco niños pierden la vida en un incendio en Nueva York

Una mujer se quitó la vida en las últimas horas en el barrio San Francisco, en El Progreso, Yoro, Honduras.

El caso se viralizó luego de filtrarse una fotografía de una carta que habría escrito poco antes de atentar contra su vida.

La mujer fue identificada como Victoria Flores, quien fue encontrada sin vida junto al escrito en el cual explicaría el sufrimiento que tuvo y acusa al padre de sus hijos.

«Ya me cansé de tantas amenazas del papá de mis hijos, solo quería estar tranquila con mis niños, mi tiempo libre el no me lo permitió», detalla la nota.

Victoria afirma que buscó ayuda de la policía y las instancias judiciales, pero no tuvo quien la apoyara.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...