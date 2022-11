Capturan a mujer que solicitaba dinero a hombres a cambio de enviarles fotografías íntimas a través de redes sociales

Un hombre de 77 años que sufre de demencia está siendo investigado por la golpiza mortal que recibió su anciana esposa en su hogar en Queens, así lo dijo este jueves la policía de Nueva York.

La policía se presentó en la casa de la pareja en el vecindario Rosedale en 148th Road cerca de 253rd Street alrededor de las 6:15 a. m. del miércoles para realizar un control de bienestar de la esposa, Gisele Dangervil, de 70 años.

Los agentes encontraron a la mujer inconsciente con traumatismos en la cabeza y el cuerpo. Los investigadores creen que su esposo, cuyo nombre no se dio a conocer de inmediato, la golpeó, posiblemente con un bastón.

El anciano, a quien los policías describieron como una “persona de interés” en el caso, fue detenido en el hogar, pero no se anunció de inmediato si enfrentará cargos, aunque la muerte fue declarada homicidio.

Al parecer el esposo no recuerda lo que sucedió, dijeron fuentes policiales. Desde ayer estaba siendo tratado por salud mental en un hospital no identificado, reportó New York Post. Se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad.