Boda soñada se convierte en una película de terror; un incendio consumió el salón

Un joven ventiló en Reddit el drama familiar que vive luego de que sus padres le hicieron un test de ADN a su bebé porque desconfían de su esposa, a quien conoció cuando era mesera de un restaurante. Cuando se enteró de lo que sus padres hicieron en secreto, decidió pedirles que no visiten más a su familia, lo que desató una difícil situación.

El hombre narró que se casó con Sonya hace dos años, a pesar de que sus padres no estaban de acuerdo con la unión porque “piensan que Sonya sólo me está utilizando para lograr su sueño americano”, pues es inmigrante. De hecho, sólo el hermano de él y los mejores amigos de la pareja asistieron a la boda.

Recientemente la pareja tuvo a su primer hijo y le permitían a sus padres visitarlo regularmente. Pero todo cambió un día mientras los abuelos jugaban con su nieto Garreth. “Mamá dijo algo como ‘¿No eres el bebé más lindo de todos? Me alegra mucho confirmar que eres mi nieto’. Ella no sabía que yo estaba cerca porque se sorprendió cuando dije: “¿Qué se supone que significa eso?’ Mamá intentó cambiar de tema, pero insistí en que me dijera de qué estaba hablando. Mamá me sentó y se disculpó primero antes de decirme que hicieron una prueba del ADN de Garreth para asegurarse de que es mío”, escribió el atribulado hombre.

En ese momento el hombre se sintió furioso y pidió a sus padres abandonar su casa. “Mi mamá se disculpó mucho y dijo que es porque no confían en mi esposa y que nuestro hijo no se parece en nada a mí. Yo no discutí más y les dije que se fueran de mi casa”, continuó. Cuando Sonya se enteró de la situación, con mucha tristeza le dijo que ya no podía dejar que su suegros estuvieran involucrados en la vida de su bebé.

En consecuencia, el hombre pidió a sus padres que no volvieran a visitarlos porque no eran bienvenidos. Sus padres le llamaron ingrato y cruel, así que escribió su caso en el popular foro para saber si su reacción fue exagerada.

“Son abiertamente racistas con tu esposa, la madre del niño. Harán comentarios sobre eso, lo harán sentir mal por su herencia y hablarán mal de su madre incluso cuando él esté allí. No los dejes entrar en tu vida, mantente firme”, escribió un usuario. “Enhorabuena por apoyar a tu nueva familia. Necesitan protección contra tus horribles padres, y es bueno que los pongas en primer lugar”, señaló otro. “Defiende tu posición, porque tu hijo se merece algo mejor que tener que lidiar con abuelos abiertamente racistas”, añadió un tercero.