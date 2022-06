Biden enfurece porque su popularidad está por debajo de Trump cuando era presidente

El Departamento de Justicia aprobó la incautación de dos aviones privados pertenecientes al oligarca ruso Roman Abramovich, valorados en más de $400 millones de dólares, por violar leyes de exportación y las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Según una declaración jurada de un agente del FBI para respaldar la orden de incautación, los aviones Gulfstream y Boeing 787-8 Dreamliner, que se especula que son los aviones más caros del mundo, se encuentran en Rusia y Dubai, informó CNN.

Por su parte, el Departamento de Comercio también anunció cargos administrativos contra Abramovich. De ser declarado culpable, la pena máxima alcanzaría montos tan altos como el valor de los dos aviones, según un funcionario de la administración.

#ÚLTIMAHORA EEUU ordena la incautación de dos aviones del oligarca ruso exdueño del Chelsea Roman Abramovich #AFP pic.twitter.com/HoAVRs5km9 — Agence France-Presse (@AFPespanol) June 6, 2022

Estas acciones forman parte de los esfuerzos por castigar a oligarcas y funcionarios rusos cercanos al Kremlin, y ejercer una mayor presión a la economía rusa por sus acciones tras la invasión a Ucrania.

Aunque Abramovich no ha sido sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, un funcionario del Departamento de Justicia apuntó que la orden de incautación señala que ninguna persona está por encima de la ley, y no estar en al lista de la OFAC no le otorga precisamente una licencia para evadir sanciones, o controles de exportación.

Luego de que Rusia invadiera a Ucrania el pasado 24 de febrero, el Departamento de Comercio endureció las sanciones y exigió licencias para exportación de aviones, que en tiempos pasados no necesitaban una aprobación.

El Departamento de Comercio prohibió a principios de marzo la exportación a Rusia de un avión estadounidense, propiedad de un ciudadano ruso.

La orden de incautación se hizo pública, pero no se presentó bajo sello, algo catalogado como inusual. El Departamento de Justicia precisó que la orden es pública para revelar los nombres de las compañías ficticias que Estados Unidos cree que se usaron para proteger la propiedad real, y alentar el diálogo con los bancos, compañías de seguros, entre otros.

Respecto al caso de Abramovich, el agente del FBI detalló en la declaración jurada cuatro capas de compañías ficticias que desentrañó para rastrear el avión hasta el oligarca. Se determinó que el FBI localizó documentos utilizados para establecer las empresas en el extranjero, en jurisdicciones fuera del control de los EE.UU. y más allá de su poder de citación.

Esos documentos indicaban que Abramovich era el dueño de las empresas que habían comprado los aviones.

Una semana después de que comenzara la invasión a Ucrania, Abramovich emitió un comunicado informando que vendería al club inglés que juega en la Premier League, Chelsea FC del que fue propieatario durante casi dos décadas,, asegurando que usaría las ganancia para “beneficiar a todas las víctimas de la guerra en Ucrania”.