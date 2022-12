Autobús escolar arrolla fatalmente a un niño al norte de Nueva York

Un hombre de Buffalo, Nueva York, fue encontrado congelado hasta morir en medio de la histórica tormenta invernal que ha azotó la región en la víspera de Navidad, según su familia, que agregó que su fallecimiento ocurrió en el día de su cumpleaños 56.

Los familiares identificaron a William Clay como la persona que fue encontrada boca abajo en la nieve en las avenidas Bailey y Kensington, en el condado de Erie.

Tras ser descubierto el cuerpo en la madrugada del sábado, comenzó a divulgarse un desconcertante video donde se mostraba a la víctima congelada, informó WGRV.

Funcionarios de la ciudad de Buffalo confirmaron más tarde que la muerte de Clay era la tercera registrada en el condado de Erie durante la tormenta de nieve.

Sin embargo, la policía de Buffalo aún no ha revelado formalmente la identidad, por lo que no ha podido compartir mayores detalles, señaló New York Post.

Entretanto, Sophie Clay, hermana de William, había publicado en Facebook la madrugada del sábado que su hermano desapareció, agregando que frecuentaba regularmente en un 7 Eleven.

Horas mas tarde, Sophie comunicó que William estaba muerto y creó un GoFunMe con el fin de cubrir los gastos de su funeral: “Soy la hermana del caballero que perdió la vida durante la tormenta de nieve de 2022, el 24/12/2022”.

Asimismo, otra pariente, de nombre Laura LaShomb, le dijo a amigos y familiares en Facebook que Clay fue “encontrado congelado” después de ir a la tienda, agregando que Clay sufría una enfermedad mental y posiblemente no haya tomado su medicación.

Jules, el hijo de Clay, expresó en Facebook que pudo hablar con su padre antes de morir y le dijo que lo amaba: “Este dolor es abrumador. No puedo dejar de llorar”.

