Así fue como Juan Gabriel aceptó el reto de besar a Pablo Escobar

El niño Ulises Joaquín Cáceres Martínez, de 6 años, se ha vuelto viral al ser captado jugando un partido de la categoría 2015 de Argentinos Juniors utilizando un chupete.

Ariel, su papá, le ha contado algunos detalles del particular hábito a los medios argentinos. “El chupete (pepe) es fundamental para él. Sin él no está tranquilo, no duerme… Como le dije al profe de Argentinos, con el chupete juega mejor”, según le contó al medio Infobae.

En su historia de vida, desde hace dos años y medio, limpia pasillos en el nudo 10 del Barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache, junto con su hermano.

“Hay días que tenemos y días que no. A veces vamos con las botellitas de agua y sin carga en la Sube. A Ulises, cuando alguna vez no le pude comprar una empanada o tomar un helado, le expliqué que a veces hay y a veces no. Somos humildes y muy creyentes, hay un Dios grande que un día nos va a recompensar”, agregó el papá.

Al inicio, los entrenadores de Argentinos le recomendaron que no se entrenara y jugara con el chupón en la boca por temor a recibir algún pelotazo o que se lastimara en alguna caída, pero fue su propio padre el que los alentó a que se lo permitieran porque “así juega mejor”.