Aparece jovencita que había huido de su casa tras conocer a personas en un juego de internet

Palermo, Argentina: Ángel de 34 años, para encontrar empleo salió a la calle junto a su hijo en brazos y su currículum en mano; gracias a que algunas personas compartieron su historia en redes se volvió viral: las ofertas no faltaron y hasta escogió en dónde laborar.

Este caso logró conmover a quienes conocieron su historia: Ángel y su esposa Laura, iban por las vialidades para pedir limosna y alimentar a sus 2 hijos, pues no tenían empleo para solventar sus gastos.

Sin embargo, pese a todo, el hombre de 34 años no sólo solicitaba dinero, pues también ofrecía su currículum por si alguien sabía de una oportunidad, se lo hiciera saber. Todos los días se colocó afuera de un banco en la ciudad de Palermo, hasta que llegó el día de suerte.

#INTERNACIONALES Según el reporte, la agresora le dio bebidas alcohólicas y dulces tipo “gummy bears” con infusión de marihuana entre el 2017 y 2018 a varios menores que estaban en una fiesta en su casa.https://t.co/sOSd1o7U6G — Diario Digital Cronio (@croniosv) July 1, 2021

El hombre tenía muchos talentos: es albañil y mecánico de profesión, pero debía salir todas las semanas a la calle.

Trascendió que una ciudadana de nombre Sandra, se acercó al hombre para conocer su historia; tomó una foto, la subió a Internet y esto lo ayudó a encontrar empleo.

“Ángel y su familia están en la calle: llorando me contó que es albañil y mecánico pero no consigue trabajo; no quiere bajar los brazos por su hijo”, escribió Sandra en Facebook.