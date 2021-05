Anciana gana la lotería y solo piensa ocupar su premio en darle un gran regalo a sus hijas

La mayoría de las personas que compran un billete de lotería lo hacen pensando en que este podría convertirse en su “tabla de salvación” en cuestiones económicas o bien, el vehículo que los llevaría a cumplir sus más grandes sueños.

Pero para otros, un billete de lotería puede llegar a convertirse en esa protección que muchos desean darle a su familia.

Ese es el caso de una mujer de 62 años llamada Di Foster, la cual vive en Reading, una ciudad ubicada al oeste de Londres, quien desde hace muchos años juega distintos tipos de juego de azar con una única intención: obtener un premio significativo que le permitiera darle un gran regalo a los miembros de su familia.

Por fin, luego de tantos años de perseverancia, Di ha conseguido dicho objetivo.

Esta mujer es madre de 2 hijas y también tiene nietos. El pasado 25 de abril participó en el sorteo de Lotto vía Internet. Ese mismo día, horas más tarde, recibió un correo electrónico que le informaba que había sido la ganadora del sorteo, obteniendo así un premio equivalente a $1,4 millones de dólares.

“Cuando recibí el correo electrónico que decía que había ganado un premio, estaba tratando de encontrar lo que había ganado en la aplicación de la Lotería Nacional y cuando encontré la suma de 1,049,669 libras me quedé en completo shock. Vivo sola y he formado una burbuja de apoyo con la familia de mi hija, así que dejé mi café y corrí a casa de Kelly para que comprobara que no estaba viendo cosas raras”, comentó Foster en entrevista para la gente de Camelot, organizadores de la lotería en aquel país.

“Mi hija tuvo que servirme un vaso de brandy para ayudarme con los nervios, ya que la señora del teléfono confirmó que era millonaria. Comencé a llorar de alegría y ya no pude parar”, agregó.

Respecto a qué hará con su premio, Di indicó que siempre ha querido ayudar económicamente a sus hijas, cosa que no podía hacer, pero ahora, gracias a la lotería, lo primero que hará será comprarle a cada una de ellas una casa y con lo que le sobre, se buscará una para ella.

Uno de sus pequeños nietos, al enterarse de la noticia, le escribió a su abuela una “lista de deseos”. Di indicó que le cumplirá algunos.

Además, con lo que le sobre, desea hacer un viaje, cuando pase la pandemia, para disfrutar de unas merecidas vacaciones, y también irse de compras con sus hijas para darse algún capricho.