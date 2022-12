Adolescente intenta quitarle la vida a su madre solo porque le ordenó limpiar su habitación

Shanice Avilés fue detenida y acusada de haber entrado a robar en la casa del veterano actor Robert De Niro en el Upper East Side de Manhattan.

El hecho sucedió la madrugada de ayer, alrededor de las 2:30 a.m., cuando el actor se encontraba allí con su hija. Ambos estaban durmiendo y no fueron testigos visuales de la invasión. La residencia de varios pisos tipo townhouse cuesta $69,000 dólares mensuales de alquiler y De Niro está viviendo allí de manera temporal, según New York Post.

Avilés, de 30 años, tiene un historial de 26 arrestos por robos, incluidos 16 sólo este año. Al parecer no sabía quién era el inquilino de la casa donde fue detenida “in fraganti” tras entrar por el sótano, de acuerdo al reporte de NYPD.

Police caught a serial burglar stealing Christmas presents from inside Robert De Niro’s townhome in Manhattan early Monday morning, according to police sources. Shanice Aviles, 30, was arrested on burglary charges. pic.twitter.com/lzzLy4qpVV — PIX11 News (@PIX11News) December 20, 2022

Robert De Niro doing 'OK' after early morning burglary at NYC townhouse https://t.co/6I1aHVvPpi pic.twitter.com/z7p2kngjpf — New York Post Metro (@nypmetro) December 19, 2022

“¡Yo no maté a nadie!”, gritó Avilés a los periodistas mientras la sacaban esposada de la comisaría del distrito 19 del Upper East Side el lunes por la tarde, horas después de haber sido arrestada por cargos de robo.

“¡No fui a la casa de Robert De Niro!”, continuó Avilés, quien incluso sonrió antes de que la colocaran en un automóvil de la policía de Nueva York que la esperaba.

Supuestamente Avilés fue encontrada jugando con el iPad del actor doble ganador del Óscar y agarrando regalos debajo del árbol de Navidad de la casa la madrugada del lunes.

Policías del equipo de seguridad pública de la zona habían estado vigilando a Avilés, mientras intentaba abrir las puertas de los negocios en el vecindario antes de llegar a la casa de De Niro, según las fuentes.

Las autoridades dijeron que Avilés también tiene dos órdenes de arresto abiertas, incluso por saltarse la rehabilitación de drogas ordenada por la corte la semana pasada, así como casos pendientes en Manhattan y Queens.

