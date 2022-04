Acribillan a un comandante y a su esposa en Ciudad Juárez

La joven Griselda V. A., de 32 años de edad, murió colgada del muro esta semana cuando intentó cruzar la frontera entre Estados Unidos y México en Arizona.

Originaria de Los Mochis, Sinaloa, Griselda era madre de 2 niñas, una de un año y otra de 9 años de edad.

Según medios mexicanos, en su intento por cruzar el lunes 11 de abril por la noche, Griselda perdió la vida luego de que su pierna quedara atrapada y estuviera colgada boca abajo durante un largo tiempo.

«Cuando ella intentó cruzar, se enredó arriba del muro, no sé si con una cuerda o algo. Se quedó colgando. Lo que yo sé es que los coyotes intentaron bajarla pero no pudieron y tuvieron que dejarla allí para que no los agarrara la migra», explicó un familiar a la cadena Telemundo.

Ésta no era la primera vez que la joven intentaba cruzar hacia el país vecino para tratar de dar una mejor vida a sus pequeñas, dijo su prima. Ahora, las menores se quedarán con su abuela, la mamá de Griselda.