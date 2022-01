Accidente de tránsito deja nueve personas fallecidas en Las Vegas

Tras recibir cientos de críticas por su radical cambio físico, La actriz Vanessa Guzmán no se quedó callada, asegurando que ahora es más ‘fitness’.

Además, se defendió argumentando que no ha «perdido lo «femenina» y respondió por qué su cara «se ve tan diferente».

«Lo cuidado, lo femenina también se lleva en ‘la boca’, y aunque la mona se vista de seda, ¡mona se queda! y si algo se me pierde, no importa. Me encuentran sin buscarla», contestó. Ante las críticas de una seguidora.

Desde hace unos 6 años, la actriz de 45 años encontró en el ejercicio una nueva pasión que la ha ayudado en situaciones difíciles como su separación de Uberto Bondoni, la cual confirmó el año pasado.

Este estilo de vida, dieta saludable y duras jornadas de ejercicio le han dado una imagen muy distinta a la que se le conocía. Ahora, la también exreina de belleza luce mucho más fuerte, delgada y con músculos torneados.

Y pese a la opinión de los demás, en su cuenta oficial de Instagram es común ver que comparte fotos y videos de ella haciendo ejercicio y presumiendo la figura que ha logrado.