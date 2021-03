Absuelven a cura acusado de abuso sexual

Carlos Eduardo José, de 62 años, fue absuelto este martes en el juicio al que llegó acusado de haber abusado de una alumna del colegio parroquial que dirigía en la localidad bonaerense de Caseros.

Los hechos los cometió entre los 12 y sus 21 años que tenía víctima y Carlos dirigía el Colegio San José Obrero. Tras la denuncia de Mailín Gabbo, se encontraba con prisión preventiva desde 2017, acusado de “abuso gravemente ultrajante”.

Aunque el sacerdote nunca negó los hechos que cometió, los miembros del Tribunal consideraron que la causa prescribió.“Los jueces son cómplices, cubren a un pedófilo, que va a salir y va a volver a abusar de alguna nena.

De mí abusó 15 años pero no me importa, a mí no me va a volver a abusar, pero hay otras nenas en peligro”, dijo Mailín entre lágrimas y bronca desde la puerta de los Tribunales.

Héctor Silveyra, abogado de la víctima calificó como vergonzoso el fallo del Tribunal y adelantó que apelarán la decisión. “Nunca negó los hechos, pero acá es tierra de nadie. Se amparan detrás de la prescripción. Lo de la Iglesia es una vergüenza, mandaron a sus laicos, todos pagos, como fuerza de choque. No puedo creer que festejen esta injusticia”, enfatizó el letrado.