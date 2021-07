Una historia diferente espera escribir ¨La Selecta¨ este día contra Catar

El delantero Kylian Mbappé ya comunicó al técnico Mauricio Pochettino su intención de no renovar con el PSG.

Desde el primer momento, Mbappé ha querido dejar claro que no va a plantear postura de fuerza alguna. La decisión del francés es firme, pero nada le va a llevar a cambiar esa idea de no agresión, pero tampoco el de su cada vez más firme idea de no renovar contrato con el PSG.

De acuerdo con el periódico Marca, Mbappé ha regresado al trabajo y pese a que desde Qatar le pretenden bañar en oro, su idea sigue siendo la misma, la de no firmar un nuevo contrato y esperar a que la llamada procedente del emirato y con destino Madrid, se produzca.

Ante las intenciones del jugador, el Real Madrid sigue esperando ese momento idóneo en el que pueda iniciarse una negociación para intentar cerrar el que puede ser el fichaje del verano, además de la incorporación de David Alaba futbolista que ha participado de manera decisiva en los muchos éxitos del Bayern.

Actualmente, el PSG se ha reforzado con Sergio Ramos, Wijnaldum, Donnarumma y Achraf, pero para sus dirigentes su gran refuerzo sería, sin duda, la renovación del contrato dé Kylian Mbappé.