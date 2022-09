Piqué derrota a Shakira en su primera batalla legal: sus hijos no pueden mudarse a Estados Unidos

Foto: Cortesía

Aficionados lanzaron plátanos a los jugadores de la selección de fútbol de Brasil mientras celebraban un gol durante un partido amistoso disputado este martes contra Túnez en el estadio Parque de los Príncipes, en París, según se aprecia en un video difundido por medios brasileños.

En la grabación se observa cómo el delantero Richarlison celebra tras marcar un tanto. En el momento en el que sus compañeros llegan para abrazarle, alguien desde la grada les arroja un plátano, que el centrocampista Fred patea fuera del terreno de juego. A los pocos segundos, otras dos bananas caen sobre el césped.

«Creo que Dios no me permitió ver eso, porque no sé qué podría haber hecho en el calor del momento», declaró Richarlison al término del encuentro. «Que ese hincha sea identificado y sancionado. Que este incidente enseñe a otras personas a no hacerlo», añadió.

Posteriormente, el futbolista, de 25 años, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter: «Mientras sigan ‘bla, bla, bla’ y no castiguen, seguirá así, ocurriendo todos los días y en todas partes. ¡No hay tiempo, hermano!», escribió junto al ‘hashtag’ #racismonão (‘racismo no’, en portugués).

«Todos somos iguales»

Desde la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) condenaron los hechos, expresando su oposición rotunda a cualquier tipo de discriminación y repudiando «con vehemencia» este nuevo episodio de racismo en el ‘deporte rey’.

«Siempre debemos recordar que todos somos iguales, sin importar el color, la raza o la religión», dijo el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, que estuvo presente en el encuentro. «Insisto en decir que los castigos deben ser más severos», agregó.

El partido acabó con un resultado de 5-1 a favor del combinado sudamericano. El brasileño Raphina abrió el marcador en el minuto 11, pero siete minutos después el tunecino Montassar Talbi puso las tablas. En el 19, Richarlison anotó otro tanto, adelantando a su equipo. Sus compañeros Neymar y Pedro Guilherme Abreu dos Santos hicieron lo propio en los minutos 29 y 74, respectivamente, para culminar la goleada de ‘la Canarinha’.