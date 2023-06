Población avala desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Este domingo, los aficionados han acudido al voleibol de playa, béisbol, y natación, entre otras disciplinas, destacando la buena organización y ambiente que se vive, gracias al esfuerzo del Gobierno del Presidente Nayib Bukele para posicionar al país por medio del deporte y rescatar en poco tiempo una justa importante en el ciclo olímpico.

“En los escenarios hemos dado un salto de calidad, yo soy padre de uno de los atletas y he visto esta piscina, y al verla como está ahora, me alegra mucho. La verdad es una piscina de primer nivel, estoy contento de estar viendo estos Juegos”, dijo Mauricio Márquez desde el Polideportivo de Ciudad Merliot, sede de la natación.

En los mismos términos se expresó Sonia de Valle. “La verdad he escuchado comentarios y lo he vivido también, es un ambiente seguro, hay un despliegue de seguridad en todas partes, las delegaciones también lo han experimentado, el Polideportivo de Merliot ha quedado muy bonito, creo que sí se ve el trabajo; nosotros estamos fascinados con esta piscina”, externó De Valle.

Por su parte, Cristela Guzmán disfrutó este domingo del voleibol de playa en la Costa del Sol, La Paz. “Está super bonito, la organización está muy buena, hay estacionamiento, nos sentimos bien a gusto; me encanta que nuestro país sea sede en estos Juegos, es una oportunidad para darnos a conocer como país para incentivar a nuestros jóvenes a que participen en los deportes”, aseguró Guzmán.

Otros compatriotas han llegado desde el exterior, exclusivamente para disfrutar de que su país sea sede de una justa deportiva internacional. Ese es el caso de Rubén Flamenco, residente en Costa Rica.

“Vengo llegando de Costa Rica directo a ver lo que está pasando acá, me siento muy orgulloso de la inauguración, me sorprendí y es muy impresionante las instalaciones, todo muy seguro, entré muy bien con mi código QR, me siento orgulloso de los Juegos”, finalizó Flamenco.

