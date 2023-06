La Antorcha de San Salvador 2023 inicia recorrido por el país de la mano de miles de estudiantes

A pocos días de iniciarse la XXIV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023, el calendario para la disciplina del béisbol está definido con una ronda de todos contra todos entre los ocho países participantes, desde el próximo sábado 24 de junio, en el remodelado Parque de Pelota Saturnino Bengoa Urrutia.

Cuba, Nicaragua, México, Venezuela, Puerto Rico, Curazao, República Dominicana, competirán junto a El Salvador, por las medallas en la justa regional. Los cuatro mejores equipos de esa ronda inicial pelearán por las preseas y obtendrán su clasificación a los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023, a disputarse entre octubre y noviembre.

La Selección Nacional de El Salvador, que ha contado con el gran apoyo en su preparación del programa Esfuerzo y Gloria del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), debutará ese mismo sábado 24, a las 8:00 pm, ante la novena de Curazao en condición de local. El equipo nacional disputará todos sus encuentros en ese horario, el juego final de cada jornada, debido a su condición de sede.

El domingo 25 se medirá como visitante ante México, mientras el lunes 26 recibirá a Nicaragua. El martes 27 será visitante ante República Dominicana, el miércoles 28 local ante Cuba, el jueves 29 visitante ante Venezuela y el viernes 30 se medirá ante Puerto Rico, también como visitante.

El choque inaugural del torneo será entre México y Cuba, el sábado 24 a las 9:30 am. Esa jornada se completará con los encuentros Puerto Rico vs Venezuela (1:00 pm), Dominicana vs Nicaragua (4:30 pm) y Curazao vs El Salvador (8:00 pm).

Los cuatro mejores equipos pasarán a las ronda de medallas a disputarse el sábado 1 de julio. El cuarto y tercer puesto se medirán por la presea de bronce a la 1:00 pm, mientras que el primer y segundo lugar pelearán por el oro a partir de las 4:30 pm.

El equipo azul y blanco, que viene de una exitosa gira de preparación por Nicaragua, donde salieron invictos en cinco compromisos (cuatro triunfos y un empate) ante diversos equipos profesionales y juveniles del país pinoleros, ha cumplido con un proceso de preparación que ha incluido varias series de fogueo con equipos internacionales, en los que se incluyen varios topes en Guatemala y Nicaragua, así como la participación en el Torneo Centroamericano de Béisbol disputado en Managua.

