Hugo Pérez quiere rivales asiáticos para amistosos previo a encarar a EE.UU. en la Octagonal

El técnico de la selección mayor de fútbol de El Salvador, Hugo Pérez, aclaró este martes el nuevo llamado de Tomás Romero, de Los Ángeles FC, el cual rechazó antes jugar con La Selecta.

«Quiero aclarar bien esto, porque acá se hace tanto problema con los legionarios. Tomás tiene 20 años. Si Estados Unidos lo llegara a llamar, al igual que lo que pasó con Jeremy Garay, ellos van a ir a probar, a ver qué pasa. Y a mí eso no me afecta, no me duele, ni me hace pensar que somos plato de segunda mesa», afirmó Pérez.

Este día se desarrolló el segundo entrenamiento de la Selecta de cara a los juegos de carácter amistoso a desarrollarse en diciembre.

La Azul y Blanco se enfrentara a Ecuador y Chile. Los juegos están programados para el 4 y 11 de diciembre en Estados Unidos.

El Salvador es penúltimo en la Octagonal de la CONCACAF con seis unidades. y solo supera a Honduras. En enero, se enfrentará a la escuadra de la Barra y las Estrellas y al equipo centroamericano.