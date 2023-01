Xavi Hernández «en estado de shock» por las acusaciones contra Dani Alves

Alex Scott, exfutbolista y comentarista inglesa, reveló en su libro ‘How (Not) To Be Strong’ (‘Cómo (no) ser fuerte’, en español) que un taxista la intentó secuestrar cuando se encontraba en Moscú, cubriendo el Mundial de Rusia 2018, según fragmentos del texto citados por la radio Talksport.

En ellos, la exdeportista relata que tomó un Uber para volver al hotel y el conductor «calvo, corpulento y con una sonrisa» se volteó para decirle en inglés: «Diles que no volverán a verte». Recuerda que usando el traductor le decía «cosas terribles, cómo se llevaba a chicas como ella» y que las mataba.

En ese momento, a la exjugadora del Arsenal se le ocurrió mencionar el encuentro que había tenido ese día con el presidente ruso, Vladímir Putin. «¡Putin! ¡Esta mañana estuve con Putin! No puedes matarme», le dijo, afirmando que al día siguiente tendría otra reunión con el mandatario.

El hombre empezó a reírse y dijo «nadie se reúne con Putin», a lo que ella respondió mostrándole una foto que se había tomado con el presidente esa mañana en el Kremlin. «La risa desapareció de su cara y pude ver los engranajes [del cerebro] zumbando mientras trataba de procesar lo que le estaba mostrando», según ella. «Si no veo a Putin mañana, él te encontrará», le dijo Scott. Finalmente, relató que el taxista la llevó hasta el hotel, pero antes de que se bajara, intentó tocarle las piernas y besarla.

