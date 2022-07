VIDEO | Llegó ‘El Expreso de Cardiff’ a la MLS: Gareth Bale debutó en victoria del LAFC ante Nashville 

Finalmente el FC Barcelona logró el objetivo de fichar al polaco Robert Lewandowski desde el Bayern Múnich, finalizado así una de las novelas más polémicas del actual mercado de fichajes, y en la tanto el equipo culé como el jugador tuvieron que hacer algunos sacrificios.

Un día después de haberse anunciado el fichaje de Lewandowski por el Barca, se han revelado de forma extraoficial algunos de los detalles del mismo y lo que llama la atención es que el atacante polaco aceptó cobrar $3 millones de dólares menos de los que iba a cobrar esta temporada con el conjunto bávaro.

Robert Lewandowski’s contract with Barcelona will be until June 2025 and will also include an option for further season – so it’s potentially 2026 but not guaranteed. 🔵🔴📑 #FCB



Documents and paperworks are now checked by Barça/player side, set to be signed.