VIDEO | “Cállate, Cállate”, el enfrentamiento entre Kevin De Bruyne y Pep Guardiola en pleno partido

Sabor a revancha. Manchester City y Real Madrid serán los encargados de definir al segundo finalista de la UEFA Champions League.Luego de igualar 1-1 en la semifinal de ida, los equipos de Pep Guardiola y Carlo Ancelotti culminarán esta historia en el Etihad Stadium, este miércoles 17 de mayo, a partir de las 1.00 p. m.

Pep Guardiola, acusado en Inglaterra de «darle demasiadas vueltas» a partidos importantes de la Liga de Campeones, apeló a la lógica y a lo que viene haciendo toda la temporada: «Mañana no habrá nada especial».

En el recuerdo está el cambio que hizo en la final de la Champions en 2021 contra el Chelsea, cuando prescindió de un pivote defensivo, un error que le costó la que hubiera sido su tercera Copa de Europa.

Contra el Real Madrid este miércoles, en el partido más importante de la temporada, Guardiola apunta a repetir el once de la ida, sin cambios.

«No voy a sobrepensar mañana, no hay nada especial. Nada raro que no hayamos hecho esta temporada», sentenció el técnico de Sampedor en rueda de prensa.

Este once sin sorpresas comprende una defensa de tres, con Kyle Walker por la derecha, Manuel Akanji en la izquierda y Ruben Dias en el centro. Solo falta por lesión Nathan Aké, que no llegará a tiempo para el partido.

En el centro del campo, Rodrigo Hernández estará acompañado de John Stones, Ilkay Gundogan y Kevin de Bruyne, mientras que arriba estarán Jack Grealish, Bernardo Silva y Erling Haaland.»No vamos a hacer nada diferente que Carlo (Ancelotti) no sepa o que nadie aquí en Inglaterra no sepa», añadió Guardiola, que esta vez no parece tener un as debajo de la manga.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...