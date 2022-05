Francia culpa a la desorganización inglesa y al fraude masivo de entradas en la final de la Champions

El Real Madrid sigue celebrando por todo lo alto su décima catorce “Orejona” en su historia, después de vencer al Liverpool un gol por cero. Sin embargo, dos días después de su victoria, la UEFA ha tomado la decisión de eliminar de la lista de campeones a dos jugadores del Real Madrid; el centrocampista español Isco Alarcón y el guardameta Lunin.

Ambos futbolistas estuvieron presente en París, recibieron su medalla de campeones y posaron junto a una nueva orejona. No obstante, para la UEFA no son verdaderos ganadores por el simple hecho de no haber jugado ni un solo segundo en la presente temporada del torneo más bonito a nivel de clubes.

Es importante resaltar que, tanto Isco como Lunin fueron los únicos dos futbolistas de la primera plantilla que no estuvieron en el campo con los merengues en la presente temporada de la UEFA Champions League.

Asimismo, tras la conquista de la “Orejona” por parte del Real Madrid, automáticamente Isco Alarcón ingresó en un selecto grupo de futbolistas del conjunto merengue con cinco o más Champions League en sus trayectorias.

Por último, el centrocampista cerró con broche de oro su carrera con el Real Madrid, aunque en las últimas temporadas ha estado más tiempo en el banquillo que en el campo. A pesar de ello levantó la Liga, la UEFA Champions League y la Copa del Rey.