Expresidente de la FIFA afirma que elegir a Qatar como sede del Mundial es un “error” de Michel Platini

Pocas horas después de haberse realizado el sorteo para los octavos de final de la UEFA Champions League que dejó cruces como el Liverpool vs Real Madrid, entre otros, el entrenador del equipo inglés Jurger Klopp, dejó saber que tienen la confianza suficiente para enfrentar a los españoles.

Real Madrid y Liverpool se han enfrentado en dos de las últimas cuatro finales de la Champions League, siendo el equipo ‘Merengue’ el vencedor en ambas ocasiones, sin embargo, Klopp advierte que en eliminatorias de ida y vuelta las cosas pueden ser diferentes.

Jürgen Klopp described our #UCL last-16 pairing with Real Madrid as a tie 'we should all be excited about' 👇