El Manchester City recupera a Haaland contra el Southampton

El astro argentino,Lionel Messi, termina su contrato con el París Saint-Germain (PSG) termina el 30 de junio de este año, y de momento su futuro es incierto, aunque de momento no le faltan pretendientes.

Uno de los posibles destinos de Messi se encuentra en el fútbol de Arabia Saudita, donde al parecer le ofrecen el doble de lo que gana el portugués Cristiano Ronaldo.

El periodista italiano, Fabrizio Romano, indicó que el Al Hilal le lanzó formalmente una oferta a Messi por la increíble suma de $438 millones de dólares.

More on #Messi.



🇪🇺 Leo wants to continue in Europe, at least until Copa América 2024.



🇸🇦 Al-Hilal proposal, more than €400m.



📱 Xavi, calling Leo while Barça wait on FFP to submit a bid.



🔴 PSG offered same salary as this year, but no green light.



🎥 https://t.co/Jy1XXfbpHn pic.twitter.com/rVx2iZlp7k