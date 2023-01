El futbolista Dani Alves presenta un recurso para su excarcelación

El futbolista brasileño Dani Alves, acusado de agredir sexualmente a una mujer en una discoteca de Barcelona (España), presentó la mañana de este lunes un recurso de una veintena de folios contra su ingreso a prisión mientras se lleva a cabo la investigación, recoge El Periódico.

Según el medio, el abogado del exfutbolista del FC Barcelona, Cristóbal Martell, ha redactado una extensa declaración acompañada de cientos de documentos que demuestra el arraigo en España, para sustentar que no existe riesgo de fuga del jugador.

Se trata de una apelación, por lo que después de ser notificada a la Fiscalía y a la defensa de la víctima, su resolución dependerá de un tribunal de la Audiencia de Barcelona.

La parte acusadora tiene cinco días hábiles para presentar sus alegaciones antes del dictamen de la corte. La decisión de la Audiencia de Barcelona podría imponer a Alves una fianza, retener su pasaporte o exigir su presencia en el juzgado en fechas concretas como medidas para evitar que salga del país. Mientras, el futbolista permanecerá recluido en el Centro Penitenciario Brians 1 de Barcelona, Cataluña.

De acuerdo con declaraciones recogidas por La Vanguardia, Alves está dispuesto a aceptar cualquier medida de control.

«Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada», dijo al medio.

Mientras tanto, la investigación sigue su curso.

