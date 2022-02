El Barcelona recibe hoy al Nápoles, en el inicio de su camino por la Europa League

Regularmente el ciclismo se realiza en circuitos y urbanismos aptos para la práctica pero la carrera Rock Cobbler en California, Estados Unidos, cuenta con múltiples retos como subir montañas empinadas, rodar por territorios no aptos y en ocasiones hasta tener que esquivar toros salvajes.

Un ciclista participante en esta competencia llamado Tony Inderbitzin quedó vivo de milagro al ser embestido en varias oportunidades por un toro mientras conducía su bicicleta por un sector de Bakersfield.

El hecho quedó grabado en un video ante las miradas perplejas de los que estaban a su alrededor.

A pesar de los violentos golpes del mamífero, Inderbitzin ratificó que no sufrió daños de gravedad, pero que acumuló hematomas por todo el cuerpo.

“Me duele todo, especialmente el cuello por el segundo arreón, me dio un auténtico latigazo. Acabo antes citando la lista de lo que no me duele: mi brazo izquierdo y la cabeza“, ironizó el corredor.

La Rock Cobbler asegura a lo largo de sus 130 kilómetros y casi 2.000 metros de desnivel una experiencia impresionante y como la carrera pasa por algunas zonas privadas como ranchos o granjas, en ocasiones hay toros sueltos que representan un peligro más en la competencia.

Por: Diario de Nueva York.